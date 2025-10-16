沼野充義さん早稲田大は16日、主催する第10回坪内逍遥大賞に東京大名誉教授の沼野充義さん（71）が決まったと発表した。同奨励賞は詩人で作家の井戸川射子さん（37）。賞金は大賞が100万円、奨励賞が50万円。授賞式は12月1日、東京都内のホテルで。沼野さんは1954年東京都生まれ。専門はロシア文学や現代文芸論で、名古屋外国語大教授などを歴任。多岐にわたる翻訳の業績の他、グローバルな視点で日本の文芸を捉え直したことな