〈《長野4人殺害に死刑判決》女性2人をナイフで襲い、警官を猟銃で…「母親は子育て熱心」「『跡取りができた』と喜んで」“名家の長男”として育った青木政憲被告（34）はなぜ凶行に及んだのか〉から続く2023年5月、長野県中野市で住民の女性2人と警察官2人が殺害された事件。殺人の罪などに問われている青木政憲被告（34）の裁判員裁判の判決公判が10月14日午後に開かれ、長野地裁は被告に「死刑」を言い渡した。【実際の写真