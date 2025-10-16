16日、自民党と参政党の党首会談を終えた参政党の神谷宗幣代表が記者からの質問に答えた。【映像】神谷代表が最も「危惧」していることは？神谷代表は会談の理由について「首班指名についての協力要請があった」と説明。会談の打診は高市総裁の方からあったといい、首班指名については明確な返事をしていないとしつつ「我々のスタンスは、独立独歩で行くということと、国益を最優先した行動する。ただ、いくつか政策面で確認し