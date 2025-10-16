「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）ＤｅＮＡが同点に追いついた。２点を追う三回、１死一塁から蝦名が左中間への適時二塁打。ファイナルＳ初得点を記録した。さらに２死二塁から佐野が左翼線に同点二塁打を放った。この日は食らい付く打撃を披露。三回までに才木に７１球を投げさせている。