NHK大阪放送局の平匠子（しょうこ）局長が16日、同局で定例会見を行った。9月29日にスタートした〓石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜午前8時）についてコメントした。「テーマ曲とメロディーにジーンときた」と明かし、ハンバートハンバートの主題歌「笑ったり転んだり」の歌詞にある「難儀（なんぎ）なことばかり」というフレーズに共感したといい、ドラマについては「時代が変化するタイ