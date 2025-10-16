被災地支援チャリティーを目的にした日本歌手協会主催の「第52回歌謡祭」が16日、東京・江戸川区総合文化センターで行われた。昼夜2公演・夜の部のトップバッターは司会も務める森口博子（57）。5月19日に左足首を剥離骨折したが、中森明菜の「北ウイング」を圧倒的な歌唱力と笑顔で歌いきり、完全復活を印象づけた。歌唱前には「本番までには完全復活させたいと思っています。元気な姿を見に来てくださいね」とコメントしていたが