ABC-MARTから登場したのは、「adidas Originals（アディダス オリジナルス）」の別注スニーカー。限定の『SUPERSTAR（スーパースター）』は、全国のABC-MART店舗および公式オンラインストアにて、2025年10月16日（木）より販売がスタートしましたよ。限定の「スーパースター?」は履くだけで気分が上がる〜！adidas Originalsの『スーパースター?』は、滑らかな質感のレザーアッパーと、ラバーのシェルトゥの組み合わせがアイコニッ