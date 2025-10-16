11月10日に六本木EX THEATERで過去最大のワンマンライブ「we are JAPANESE TOP GAYIDOL」の開催を控える二丁目の魁カミングアウトが、10月17日にライブで注目を集める楽曲「鎖ヶ丘二丁目」をデジタルリリースすることが決定。また、同日には池袋・サンシャインシティ 噴水広場にて、こちらもビッグなフリーライブが開催される。楽曲で表現しているメッセージやライブパフォーマンスを通して、ブレない活動を続けてきた二丁目の魁カ