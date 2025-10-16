16日午後5時45分ごろ秋田市のホテル内で煙が充満していると消防に通報がありました。消防が対応にあたっています。こちらは現在の秋田市の竿燈大通りの映像です。山王十字路に近いホテルアルファインに消防が駆け付けています。午後5時45分ごろホテルの従業員から建物内の一部で煙が充満していると消防に通報しました。炎などは見えませんが現在消防が対応にあたっています。