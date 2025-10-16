Ｑ：円形脱毛症（脱毛症）とは何ですか？脱毛症は、ある日突然に頭髪や体毛の一部が丸く抜け落ちてしまう疾患です。本来はウイルスや細菌などの外敵から身体を守るための免疫機能が、間違えて自分の髪の毛の組織（毛包）を攻撃してしまうことで生じる自己免疫疾患の一種です。小さな10円玉大の脱毛斑が1個だけ現れる場合もあれば、複数箇所に生じたり、重症では頭全体や全身の毛が抜けてしまったりすることもあります。見た目の変