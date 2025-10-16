歌手・俳優の香坂みゆきが16日までに、自身のインスタグラムを更新。「次男くんの働く姿を見ながら夕食〜」と書き出し、実父（89）とのディナー風景を公開した。【動画】「次男くんの働く姿を見ながら」89歳父“顔出し”で親子のディナー風景を公開した香坂みゆき投稿の内容から、今年で23歳になった次男はレストランで勤務しているとみられ、香坂は続けて「じじは嬉しそう あれもこれも美味しくて幸せでした」と報告。写真を