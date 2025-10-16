日本代表は10月14日、ブラジル代表にホームで３−２と見事勝利した。試合前日、サッカー評論家のセルジオ越後さんとイベントでご一緒させていただいた。休憩中に話題になったのは、もちろん翌日のブラジル戦についてだ。過去の対戦戦績は０勝２分11敗。13試合戦って一度も勝ったことがない。しかも、ブラジルは４日前の韓国戦で５−０と圧勝していた。怪我人などにより選手の入れ替えや調子の波があったとしても、腐っても