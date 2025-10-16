音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』を舞台化した『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage(通称"ヒプステ")は、2024年に新たなキャストを迎え新章がスタート。新作公演《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》が、10月17日(金)より上演される。そこで、ナゴヤ・ディビジョン"Bad Ass Temple"のメンバー、波羅夷 空却役の中西智也、四