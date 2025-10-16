アッズーリは今度こそ大舞台に戻ってこられるか。現地メディア『Football Italia』が指揮官の覚悟を伝えている。ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が率いるイタリアは現地10月14日、北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選で、エストニアとホームで対戦。３−０で快勝し、グループ２位以内を確定させた。ただ、５チーム中１位にならなければ、ストレートインはできない。イタリアはここまで５勝１敗で15ポイント。一方で、怪物ア