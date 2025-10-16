人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）年下の人と衝突しそう。分かりやすい話し方を心掛けてみて。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）目上の人との衝突に注意。独りよがりな意見は慎むこと。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）友達と仲間割れしそう