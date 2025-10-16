またもや県警の不祥事です。正当な理由がないにもかかわらずスマートフォンで服を着た状態の人の後ろ姿や尻を撮影したとして、県警の巡査部長が減給1か月の懲戒処分を受けていたことがわかりました。2025年8月8日付で減給1か月の懲戒処分を受けていたのは、県警の巡査部長です。県警によりますと、巡査部長は今年8月までの間に県内で正当な理由がないにもかかわらず、自身のスマートフォンで服を着た状態の人の