女性に対するつきまといや性犯罪があとをたちません。北海道内では不同意わいせつの被害が２０２４年の１．５倍に増えています。どのように身を守れば良いのでしょうか。つきまとい被害にあわないための対策として専門家は、・帰宅する際に歩く道を変えたり、毎日同じ時間の電車に乗らないなど、行動をパターン化しないこと・２４時間営業のコンビニや夜間診療をしている病院など、駆け込める場所を確認しておくことこのよう