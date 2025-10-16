柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、東京電力の小早川社長が16日の県議会に出席し、1000億円規模の基金をつくることや1・2号機の廃炉について検討を始めると表明しました。資源エネルギー庁の村瀬長官も新潟への支援を表明。自民党は歓迎する一方、野党は批判するなど評価は分かれました。 ■資源エネルギー庁 村瀬佳史長官 「(知事に)あいさつをして、議会でしっかり真摯(しんし)に対応させていただきますとお伝えし