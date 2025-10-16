2024年7月に40年を超える運転の延長期間に入った川内原発の1号機は、16日から定期検査が始まりました。定期検査は、約3か月間で12月21日に発電を再開し、2026年1月16日に通常運転に復帰する予定です。九州電力によりますと、川内原発1号機は、16日午前2時半から出力を下げ始め、午前9時に送電を停止、午後0時27分に原子炉を停止しました。法令に基づき、13カ月に1度行われるもので、原子炉や核燃料物資の貯蔵施設など116項目