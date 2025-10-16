インフルエンザの流行が早くも始まりました。札幌では学級閉鎖も広がっていて、専門家は基本的な感染対策の徹底を呼び掛けています。インフルエンザの予防接種が始まっていますが、近年では鼻に吹きかけるだけのスプレー型のワクチンも登場しています。対象は２歳から１８歳の子どもで、両方の鼻の中に１回吹きかけるだけで、料金はおよそ８千円。注射が苦手な子どもから「痛くない」と評判だそうで、もう一つの選択肢として