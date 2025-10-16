日本初開催となるデフリンピックの開幕まで1か月をきった16日、全日本ろうあ連盟と出場選手が日本記者クラブで会見を行いました。日本選手団の旗手を務める空手女子の小倉涼選手は、去年のパリオリンピック・パラリンピックと同じデザインで「TEAM JAPAN」のロゴが入った公式ウエアを着用することについて「デフリンピックは別物だと思っていた。同じユニフォームが着られることに驚いている」と述べ、ろう者の子供たちに対して、