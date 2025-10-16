一連の不祥事を受けて、休止中だったフジテレビの長寿番組「くいしん坊！万才」。50年の歴史に幕を下ろすことになりました。1975年に始まった「くいしん坊！万才」はリポーターが日本各地の郷土料理を紹介する番組です。しかし、今年1月、フジテレビの一連の不祥事を受け、スポンサーである食品大手キッコーマンの判断もあって放送を休止していました。番組は今月26日にいったん再開されたのち、11月22日の放送をもって終了すると