山梨県警は１５日、甲斐市の８０歳代無職男性が金塊４・５キロ（時価計約９１７４万円相当）をだまし取られる電話詐欺の被害に遭ったと発表した。発表によると、男性宅に９月２２日、「この番号は使えなくなる」と音声ガイダンスが流れる電話があり、案内に従ってボタンを押すと、警視庁の警察官を名乗る男などから「詐欺グループを逮捕したが、あなた名義の口座を使っていた。取り調べに協力しなければ逮捕される」「金融庁が