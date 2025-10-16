◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク-日本ハム(16日、みずほPayPayドーム)日本ハムは、前日同様、第2戦でも犠打を決めチャンスをひろげますが、あと一本が出ず苦戦しています。打線はソフトバンク先発・有原航平投手に対し、4回に連打でノーアウト1、2塁のチャンスをつくります。そして6番田宮裕涼選手がきっちり犠打を決め、1アウト2、3塁へとチャンスをひろげます。ところが後続の7番郡司裕也選手、8番