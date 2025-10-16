東京・練馬区の青梅街道で、16日未明、自転車に乗っていたとみられる女性が車にはねられて死亡するひき逃げ事件がありました。午前3時前、練馬区の青梅街道で「歩道に人がいて、車道に壊れた自転車がある」と通行人から110番通報がありました。警視庁によりますと、自転車に乗っていたとみられる30代くらいの女性が歩道に倒れていて、搬送先の病院で死亡が確認されました。近くの車道には壊れた自転車があったほか、車の破片も残さ