接客から調理まで、いしかわ特別支援学校の生徒が一から運営するカフェが定期的に開かれています。地域と交流しながら成長していく生徒の姿を追いました。 「いらっしゃいませ」ここは、いしかわ特別支援学校の新しい校舎の一角。接客をするのは、軽度の知的障害をもつ高等部の生徒たちです。高等部の新校舎は、障害の有無に関係なく、共に学ぶインクルーシブ教育の観点から、ことし4月に金沢向陽高校の敷地内に完成。月