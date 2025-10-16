【モデルプレス＝2025/10/16】新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」が、2025年10月クールに「ABEMA」のアニメチャンネルにて無料放送・配信する2025年秋アニメラインナップを公開した。【写真】山崎賢人、大沢たかおからの言葉に涙あふれる◆「ABEMA」2025年秋アニメ無料作品ラインナップ公開「ABEMA」では、2025年10月クールの新作アニメ、および継続新作アニメ60作品超の無料放送、無料配信が決定。10月クールでは“地上波1週