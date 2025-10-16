クールビューティーなRay㋲・村瀬紗英が語る、心を動かす4つのこと。今回は、地元・家族・友情・仕事、それぞれに込めた想いと素直な本音をお届けします。強くて優しいさえぴぃの生き方に触れたら、あなたもきっと前向きになれるはず！クールなさえを、あつくさせるもの♡ 普段はあまり多くを語るタイプではないさえぴぃだけど、撮影現場でこの話題になったら、さえぴぃの語るモードがONになる！そんな4つをお教え