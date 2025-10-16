特殊詐欺グループなどに“横流し”か。預金口座を売買する日本最大規模のブローカー集団のリーダーらを逮捕です。警察によりますと、西川悠輔容疑者(32)ら男女7人は、福島県の女(37)に報酬を支払う約束をして契約させたスマートフォンを、預金口座と紐づけさせたうえで譲り受けた疑いが持たれています。西川容疑者は「雨グループ」と呼ばれる国内最大級の口座ブローカ}