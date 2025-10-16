◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第２戦阪神―ＤｅＮＡ（１６日・甲子園）２点を先制されたＤｅＮＡが３回、同点に追いついた。まずは蝦名が３回１死一塁で阪神先発右腕の才木から左中間を破る適時二塁打を放った。この回は先頭の林が中前安打。続く竹田はスリーバント失敗で１死一塁となったが、蝦名が一撃で雰囲気を変えた。桑原は空振り三振に倒れて２死二塁で、佐野は左翼の前に落ち