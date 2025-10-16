企画展「泥絵」11月30日まで倉敷民芸館 江戸時代から明治時代にかけて無名の絵描きたちが土産物として風景などを描いた「泥絵」の展示会が岡山県倉敷市で開かれています。 江戸城に向かう人々の行列を描いた「泥絵 長州藩毛利家上屋敷」。人や建物は簡易な点や線で描写され、どこか親しみやすさを覚えます。 倉敷民芸館では、所蔵している「泥絵」10点を展示しています。 「泥絵」とは、江戸時代後期から明