¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±§³ÀÈþÎ¤¤¬15Æü¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÌÚ¥É¥é24¡Ø¤Ç¤­¤Æ¤â¡¢¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿Ëè½µÌÚÍË¿¼0¡§30¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£±§³À±é¤¸¤ëÅíÀ¸¿é¤ÎËå¡¦°æ²¬ÎÖÌò¤ÎÂç¸¶°´¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥ìÅì¥­¥ã¥é¡¦¥Ê¥Ê¥Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¼Ì¿¿¤â¡ª»ÐËå±é¤¸¤ë±§³ÀÈþÎ¤¡õÂç¸¶°´¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈËÜºî¤Ï¡¢Ä«ÆüÆà¥ß¥«»á¤ÎÆ±Ì¾ÅÅ»ÒÌ¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¡¢¡ÈÉÔÇ¥¾É¡É¤È¤¤¤¦Á¡ºÙ¤ÊÂêºà¤òÃúÇ«¤«¤ÄÂçÃÀ¤ËÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¡£ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®