俳優の石田ゆり子（56）が、生活感あふれる自宅を公開し、反響が寄せられている。【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）たくさんのバスタオルを広げている日常の風景や、洗濯物をかけたままの様子、雑貨であふれる部屋など、自宅の様子をInstagramで公開してきた石田。生活感あふれる自宅公開10月15日の投稿では、「おはようございますハニオです」と、飼い猫のハニオ目線でInstagramを更新し、ハニオとテ