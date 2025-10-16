17日も連立協議が行われるというなか、なぜ、高市首相に向けて一気に動き出したのでしょうか。日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者に3つのギモンを聞きます。■維新が自民に「急接近」のワケ15日、大きく動きました。維新が自民に急接近したことで高市氏が首相の椅子に一気に近づいたと言えます。急接近の裏側には3つのキッカケがあったとみています。1つ目は、公明党が連立から離脱したことです。以前は自民党・公明党