◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ第2戦 阪神-DeNA(16日、甲子園球場)阪神が3回に同点に追いつかれました。前日の第1戦で勝利した阪神は今季12勝（6敗）防御率1.55をマークした才木浩人投手が先発。初回に2点をもらった才木投手でしたが3回、先頭の林琢真選手に10球粘られ初ヒットを許すと1アウト後、蝦名達夫選手に9球目をツーベースとされ、1点を返されます。続く桑原将志選手は三振としますが、佐野恵太選手にはタイ