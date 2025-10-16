「15歳で夏祭り歌ってた、ゆっきも...」2000年にJITTERIN'JINNのカバー曲で大ブレイクした、ガールズ・バンドのボーカリストの最新ショットが話題になっている。「10月12日 前田有嬉さん お誕生日! おめでとうございます。 10/19ゆうばり国際ファンタスティック映画祭にてライブステージがあります。ぜひご来場ください」と、投稿したのは芸能事務所「ミュータウン・エンタテインメント」の公式Xアカウント。同事務所に所属