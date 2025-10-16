柔らかなモノクロオフショットハリウッドドラマ「SHOGUN 将軍」の戸田文太郎役で出演し、世界的に注目を集めた俳優がインスタグラムを更新。オフショットが話題となっている。「夏を惜しんで新しい季節を喜ぶ新しい服を迎えると、季節の変化を感じますね」とつづったのは、阿部進之介。セルフィーを投稿し、濃いひげを蓄えたまま黒いフーディ姿でリラックスした表情を見せている。「SHOGUN 将軍」で見せた緊張感ある甲冑姿