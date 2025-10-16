◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第2戦ソフトバンク―日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの有原航平が初回のピンチを無失点に封じた。先頭の万波中正にはストレートの四球。清宮幸太郎の右前打で1死一、三塁とされ、打撃絶好調のレイエスを迎えた。レイエスに対してはフルカウントからのフォークボールで空振り三振。マルティネスを三ゴロに仕留めた。リーグ優勝のアド