＜BMW女子選手権初日◇16日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞最終18番のティに立ったとき、勝みなみはあることに気が付いてしまった。「きょうフェアウェイ外していないかも…」。“幻の首位発進”となった「ウォルマートNWアーカンソー選手権」では最後の最後にラフに入れ、FWキープ100％は達成ならず。「ショックすぎた」3週間前の出来事も頭をよぎり、緊張で少しだけ手も震え始めた。〈スイング写真〉勝みなみ