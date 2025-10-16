＜ファンケルクラシック事前情報◇16日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6986ヤード・パー72＞ 昨年大会で自身初の大会連覇を達成した宮本勝昌が、地元・静岡県の裾野カンツリー倶楽部に戻ってきた。大会3連覇、そして出場2試合連続優勝をかけて3日間に挑む。【写真】宮本勝昌が使う1本11万円のウェッジを激写！2週前の「コマツオープン」で今季3勝目を挙げた宮本は、翌週の「トラストグループカップ 佐世保シニアオープ