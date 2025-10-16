１５日夜、山陽道下り広島インター付近でトラック３台がからむ追突事故がありました。 １５日午後８時２０分ごろ、山口方面へ向かう山陽道の下り広島インター付近で「トラック３台の事故２台が閉じ込めあり」などと消防に通報がありました。 後ろから追突した２台の運転手２人が骨を折るなどの重傷で、トラックに同乗していた１人もけがをしましたがいずれも命に別状はないということです。 この事故の影響で山陽道