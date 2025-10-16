熊本市内のコンビニエンスストアで、強盗に対応する訓練が行われました。 【写真を見る】コンビニ強盗、詐欺「冷静に対応できるように」店員が対応訓練熊本 事件が多くなることが懸念される年末を見据え、熊本南警察署と地域の防犯協会が主催したものです。 大手コンビニチェーン4社の従業員、約20人が参加しました。 訓練の様子「出せ！出せ！お前出せるだろ！」 熊本県内では、今年6月に宇城市のコンビニに刃物を