クマによる被害が社会問題となる中、警察庁は、現場に出動する警察官の安全を確保するための研修会を開催しました。環境省によりますと、今年度の全国のクマによる死者は7人にのぼり、統計開始以降、過去最悪となりました。クマによる被害が社会問題となる中、警察庁によりますと、警察官は住民の安全確保のための出動が多くなっています。こうした事態を受け警察庁は、クマの事案に対応する警察官の安全のための研修会を初めて開