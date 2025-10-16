ＮＨＫは１６日、都内で定例の会長会見とメディア総局長会見を実施。山名啓雄メディア総局長が、大みそかの「ＮＨＫ紅白歌合戦」について、２年連続で出場の無かったＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社のアーティストについて言及した。山名総局長は、出場するアーティストの基準を「今年の活躍」「世論の支持」「番組の企画テーマに合うか」とあらためて説明。ＳＴＡＲＴＯ勢について問われると「この三つを元に選考