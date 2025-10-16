６月に８９歳で死去した長嶋茂雄・巨人軍終身名誉監督は、高校時代、「伝説の本塁打」と呼ばれる一本を県営大宮球場（さいたま市大宮区）で放った。球場を管理する公園事務所で現在、当時の試合を記録したスコアブックが展示されている。長嶋さんの高校での活躍を記す現存資料は少なく、事務所では「貴重な資料をぜひ見にきてほしい」と話している。（川村祐生）展示しているのは、同球場がある県大宮公園の事務所だ。開園１４