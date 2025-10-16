ブレインＨＱの「ダブル・ディシジョン」のゲーム画面/Posit Science（ＣＮＮ）脳を鍛える「脳トレ」が流行しているが、認知機能の低下を防ぐ効果があるのかどうかについては議論の的となっている。近年、このテーマをめぐる研究は賛否両論で明確な結論は出ていない。医療が専門のＣＮＮ特派員、サンジェイ・グプタ氏は、多くの人たちが英単語ゲーム「ワードル」やクロスワードパズルを解いているものの、こうした頭の体操は認識機