【モデルプレス＝2025/10/16】札幌・すすきの「P＆J」に勤務する、愛倉ななこ。人に対して恐怖心を抱いていた彼女が、真逆であるキャバ嬢という仕事を選んだ理由とは。人と関わることを避けていた学生時代や、車の営業マンとして働いていた過去に迫る。【インタビュー全2回の1回目】【写真】すすきの美人キャバ嬢、美背中輝くオフショルドレス姿◆愛倉ななこ、学費のために夜の世界へ― まずキャバ嬢になった経緯を教えてください