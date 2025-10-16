【モデルプレス＝2025/10/16】声優の伊達さゆりが10月15日、自身のInstagramを更新。ほっそりとした肩と美しい脚が際立つ衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】伊達さゆり、美スタイル際立つミニ丈衣装ショット◆伊達さゆり、肩出し＆美脚見せショット公開伊達は「初めましての黒衣装」と白のレースで装飾された黒のオフショルダートップスにショートパンツを合わせた衣装を公開。透明感のあるほっそりとした肩とスラリとし