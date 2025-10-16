名古屋市交通局が10月16日から販売しているのは…お風呂の「バス」と乗り物の「バス」をかけた「バス型バスマット」。 【写真を見る】話題の｢バス型バスマット｣ 名古屋市交通局が限定販売 デザインは名古屋独特…道路の真ん中を走る “基幹バス” ｢かなりの数が売れている｣と担当者 柔らかい生地を使用し、表面は“もちふわ”で心地よい感触に。裏面は滑り止め加工を施し、バスマットとしてだけではなく、玄関マットなどでも使用