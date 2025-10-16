芸術の秋の話題です。 大分県日出町で近代日本画の巨匠・横山大観の特別展が開かれています。 横山浩一さん 先日、大観のひ孫が美術館を訪れ作品に込められた魅力を解説しました。 日出町の二階堂美術館で開催中の特別展「横山大観と近代日本画の富士図」。 会場には生涯で1000点以上もの富士山を描いた近代日本画の巨匠・横山大観の貴重な作品18点が展示されています。 ◆大観のひ孫 横山浩一さん「名前の通